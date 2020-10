Aftellen naar de nieuwe lockdown: de vraag is niet of, maar wanneer het land op slot gaat

We zitten momenteel al in een gedeeltelijke lockdown, maar de verschillende regeringen zouden vrijdag kunnen beslissen om het land - behalve voor werk en school - volledig op slot te doen. Cruciaal daarbij is het rapport dat de virologen en coronacommissaris Pedro Facon donderdagavond op de regeringstafel leggen. “Als daaruit blijkt dat we recht op de muur afstevenen, zal er nog weinig discussie zijn”, klinkt het op het hoogste niveau.