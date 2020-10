350 infoborden geven verwaarloosde zerken op begraafplaatsen aan

Maaseik -

Het stadsbestuur van Maaseik heeft op de begraafplaatsen in Maaseik deze week 350 houten paaltjes met informatie geplaatst voor verwaarloosde graven. “We gaan deze graven nog niet opruimen,” zegt burgemeester Johan Tollenaere (OpenVld). “In deze periode van Allerheiligen willen we families wel in kennis stellen dat het graf van een afgestorvene een opknapbeurt nodig heeft".