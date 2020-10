De Pro League neemt pas op vrijdag een beslissing over de wedstrijd tussen Moeskroen en STVV. In Brussel willen ze de testresultaten van de Henegouwers eerst rustig evalueren. Bij Les Hurlus zijn 20 coronabesmettingen vastgesteld, er blijven slechts elf inzetbare spelers over. De beslissing om het duel met de Kanaries uit te stellen, lijkt dus slechts een formaliteit.