Nina Derwael mag opnieuw trainen na risicocontact

Na een preventieve quarantaineperiode heeft Nina Derwael negatief getest op het coronavirus en bijgevolg mag de tweevoudige wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers opnieuw beginnen te trainen, zo maakte Gymfed donderdag bekend.

De twintigjarige Limburgse ging in quarantaine nadat vorig week bekend raakte dat haar vriend Siemen Voet, momenteel op uitleenbasis van Club Brugge aan de slag bij KV Mechelen, besmet was geraakt met het coronavirus.

Na de negatieve test kan Derwael haar voorbereiding voortzetten op het EK turnen, dat eind dit jaar in Turkije gehouden wordt. Het is meteen haar enige grote doel dit jaar, dat volledig in het teken staat van de Olympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio.

Als gevolg van de verscherpte coronamaatregelen die eerder deze week werden afgekondigd zet Gymfed bijna zijn volledige sportwerking tot nader order stop, dus ook voor kinderen jonger dan twaalf jaar. Enkel professionele turners kunnen nog trainen en wedstrijden afwerken.