Marc Van Ranst: “Tijd voor noodrem: lockdown”

Hasselt - “Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown.” Dat zegt viroloog Marc Van Ranst op basis van de meest recente coronacijfers.

“Uit de meest recente Sciensano-data komt geen enkel goed nieuws”, schrijft Van Ranst op Twitter. “Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de momenteel genomen maatregelen reeds enig effect hebben. De situatie is kritiek in de gezondheidszorg. Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown.”

Uit de meest recente Sciensano-data komt geen enkel goed nieuws.

Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de momenteel genomen maatregelen reeds enig effect hebben.

De situatie is kritiek in de gezondheidszorg.

Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) October 29, 2020

Ook Margot Cloet van Zorgnet Icuro, een netwerk met verschillende ziekenhuizen en rusthuizen, pleit voor een totale lockdown, “met uitzondering misschien voor de schoolgaande jonge kinderen. Als we nog langer wachten, zal het probleem zo groot zijn dat de ziekenhuizen mensen zullen laten sterven of gewoon hun deuren zullen (moeten) sluiten, want er is gewoon geen personeel meer. Het is een illusie te denken dat we iedereen kunnen verzorgen.”

Eerder vandaag riep ook professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey van de VUB op om een hele lockdown in ons land in te voeren. “Lockdown is de enige juiste beslissing. Vandaag nog.”

“Het is een nooit gekend drama dat op ons afkomt, indien we niet heel snel alle deuren dichtdoen”, waarschuwt Devroey. “Als ik premier zou zijn, zou ik nu met de ministerraad samen zitten en de lockdown binnen een uur instellen. Elk uur telt op dit moment”, pleit Devroey. “Als je wenende zorgverstrekkers ziet omdat ze het niet meer aankunnen, omdat hun collega’s ziek thuis zitten met corona, omdat hun collega’s zelfs sterven aan corona, dan krijg je een situatie waarin de ziekenhuizen overrompeld worden.”