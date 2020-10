Brad Pitt en model verbreken hun relatie

Brad Pitt (56) en Nicole Poturalski (27) zijn niet langer een koppel. Dat beweert althans Page Six. Volgens de entertainmentsite verbrak het duo al een eind terug de relatie en was er van bij de start nooit echt sprake van een serieuze relatie.

Na zijn turbulente breuk met Angelina Jolie was Nicole Poturalski de eerste vrouw die publiekelijk het hart van de acteur leek te hebben veroverd, maar na drie maanden zou de relatie nu toch alweer voorbij zijn. Dat meldde een anonieme bron aan de entertainmentsite Page Six. Het koppel zou ook al een tijdje geleden uit elkaar gegaan zijn. Volgens de insider was de relatie van bij de start nooit zo serieus als algemeen gedacht werd.

In september raakte overigens nog bekend dat het Duitse model al getrouwd is met de Duitse restaurantuitbater Roland Mary, met wie ze een zoon deelt. Het koppel zou er een open ­relatie op nahouden. De acteur en het model en Poturalski zouden elkaar ook ontmoet hebben in een van Mary’s restaurants.