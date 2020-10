Het Hemeltje sluit tijdelijk de deuren na twee besmettingen

Batsheers / Heers - Buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje in Heers sluit tien dagen de deuren omdat twee personen positief getest hebben op Covid-19.

“Dit geldt met onmiddellijke ingang van donderdag 29 oktober tot en met vrijdag 6 november”, zegt diensthoofd Sociale Zaken Sonja Doomen. “Kinderen die tussen 26 en 28 oktober in de kinderopvang zijn geweest, moeten tien dagen in quarantaine gaan. Dat is ook het geval voor de personeelsleden van onze kinderopvang. Ze moeten enkel getest worden als ze binnen de 14 dagen symptomen van Covid-19 ontwikkelen. De quarantaine loopt tot en met 7 november. Het is helaas onmogelijk om een alternatieve opvang te voorzien omdat ook ons personeel nu thuis moet blijven. Vanaf maandag 9 november zijn de kinderen opnieuw welkom in de opvang. Wij beseffen maar al te goed dat dit geen makkelijke situatie is. We hopen dat de ouders een beroep kunnen doen op omstandigheidsverlof en hun kind niet naar de grootouders brengen. Wij benadrukken dat we de richtlijnen van Sciensano en Kind en Gezin volgen. We hebben deze beslissing dan ook genomen in het belang van de gezondheid en de veiligheid van de kinderen en het personeel in Het Hemeltje.”

FrMi