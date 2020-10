Julian Alaphilippe na val in Ronde van Vlaanderen: “Dit was niemands fout en ik kom zéker nog terug”

In het Franse L’Equipe is Julian Alaphilippe nog eens teruggekomen op zijn val in de Ronde van Vlaanderen. “We reden erg snel. Ik had de motor gewoon echt niet gehoord”, zegt de renner van Deceuninck-Quick-Step. “Maar ik kom zeker nog terug.”

Julian Alaphilippe ergerde zich aan sommige commentaren na zijn val in de Ronde van Vlaanderen. “Ik hoorde mensen zeggen dat ik niet gefocust genoeg was omdat ik door de radio aan het spreken was, dat ik te veel naar voor of naar achter aan het kijken was, dat ik aan het drinken was… Maar dat zou niets veranderd hebben.”

De Fransman wil niemand de schuld geven van zijn val. “Het is niet de fout van Mathieu van der Poel omdat hij met niet verwittigt, het is ook niet de fout van de motorrijder omdat hij daar niet moet rijden. Ik had gewoon het geluid van de motor niet gehoord, we reden erg snel”, zegt hij.

Foto: Photo News

Berichtje van Van Aert en Van der Poel

“Ik hoorde dat de motorrijder in kwestie zich slecht voelde, maar dat is echt voor niks nodig. Ik hoop dat dit interview hem daarvan overtuigt. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal in de koers. Ik heb geen enkel gevoel van rancune, tegenover niemand. Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben me allebei een berichtje gestuurd. Dat is sympathiek van hen. Of ik zonder mijn val nog hard proberen aanvallen? Natuurlijk!”

Alpahilippe wil zich de Ronde niet alleen herinneren door een val. “Ik wil zeker nog terugkeren”, zegt hij. “Al is het niet makkelijk om top te zijn in de Ronde van Vlaanderen én in Luik-Bastenaken-Luik, dus daar moet ik het nog over hebben met de staf. Maar ik wil echt nog eens terugkeren naar de Ronde, met dezelfde vorm en dan zonder val.”