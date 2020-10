Onze meest bekende nineties en nillies DJ Regi Penxten heeft tijdens de coronacrisis ook het TikTok-virus opgelopen. Hij maakte in zijn privézwembad een heerlijke parodie op de hit ‘Walk on water’ die hij in 2000 uitbracht met Milk Inc. Met een wokpan met groenten loopt Regi door het water. Want geef toe, iedereen kweelt toch “wok on water” als dit nummer op een feestje wordt gedraaid.