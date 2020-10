Man zonder armen verbaast snookerwereld door te stoten met... zijn kin

Mohammad Ikram werd geboren zonder armen, maar dat weerhield hem er niet van zijn kinderdroom na te jagen: snookeren. De nu 32-jarige Pakistaan verbaast de snookerwereld door de ene bal na de andere in de pockets te stoten met... zijn kin.

Als 10-jarig jongetje zag hij zijn leeftijdsgenootjes snooker spelen. De droom van Mohammad Ikram was geboren: ook hij zou dat kunnen. Ook al was hij geboren zonder armen.

Uiteindelijk bedacht hij zijn eigen stijl door te stoten met... zijn kin. Hij begon te oefenen en en trok naar een nabijgelegen club. “Mensen geloofden me niet dat ik met mijn kin kon spelen”, vertelt hij zijn opmerkelijke verhaal aan The Associated Press. “Maar ze begonnen geleidelijk mijn vaardigheden te bewonderen.”

Hij was meteen even goed als de andere snookerspelers met een keu in de hand. Ikram begreep dat zijn droom uit kon komen en trok dagelijks naar de club om te trainen in de club, zo’n twaalf kilometer van zijn woning. Hij won al drie (lokale) toernooien en zijn populariteit in Pakistan groeit snel, mede dankzij de nodige media-aandacht. Ondertussen heeft Akrim zijn dromen aangepast: nu wil hij ook in het buitenland zijn kunnen tonen.

Zijn verhaal wordt alvast gretig opgepikt in de snookerwereld.

Foto: AP

