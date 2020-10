Virus rukt fors op in scholen: drie keer zoveel leerlingen besmet in een maand tijd

Ondanks een sterke stijging van het aantal positieve coronatesten in scholen, komen er voorlopig geen strengere maatregelen. Wel worden per direct turnlessen opgeschort in het secundair onderwijs. Deeltijds kunst- en volwassen onderwijs krijgen voorlopig alleen nog online les.

De cijfers zijn ook in het onderwijs allesbehalve schitterend. In de periode tussen 12 oktober en 25 oktober werd bij 4.964 leerlingen en 1.612 personeelsleden in Vlaamse basis- en secundaire scholen een positieve coronatest afgenomen. 24.698 leerlingen en 1.975 personeelsleden werden in quarantaine geplaatst.

Dat zijn er een pak meer dan in de periode van 14 tot en met 27 september, een maand geleden. Toen bleek uit cijfers van de CLB’s dat ‘maar’ 1.620 leerlingen en 286 leerkrachten besmet waren en dat 681 personeelsleden en 11.259 leerlingen in quarantaine zaten. “De verlengde herfstvakantie komt op het juiste moment voor de scholen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Bovendien komt er ook een beperkt aantal extra maatregelen. “Turnlessen worden per direct geschrapt in het secundair onderwijs en dat tot zo lang deze maatregel ook geldt voor de sportclubs.”

Ook voor het deeltijds kunst- en volwassenonderwijs komen er strengere maatregelen. “Enkel nog online lessen vanaf vrijdag. Vanaf 12 november kunnen ze dan verder in code oranje”, aldus minister Weyts.