Sabine is een gewone vrouw uit Deinze, maar oplichters zijn dol op haar

Francisca, Chris, Yolanda, Diane… Al zes keer zag Sabine Vermeulen hoe oplichters haar foto’s gebruiken om nepprofielen op Facebook aan te maken. “Iedere keer woon ik in Parijs en werk ik voor Banque de France”, zegt ze. Wie het nepprofiel aanspreekt, krijgt ongure financiële producten aangeboden. Waarom de oplichters zo dol zijn op haar beeltenis? “Blijkbaar zie ik er betrouwbaar uit?”

Het is een pest op Facebook. Gaande van ‘eenzame vrouwen in je buurt zoeken seks’ tot ‘verdien 1.000 euro op één uur’. Aan de hand van bestaande foto’s knutselen oplichters valse Facebook-accounts in ...