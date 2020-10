President Trump klaagt over doofpot rond Joe Biden: “Hij is een corrupte politicus”

Op nog slecht enkele dagen van de verkiezing, hebben Amerikaanse presidentskandidaten Joe Biden en Donald Trump woensdag zwaar naar elkaar uitgehaald tijdens toespraken voor hun aanhangers. Maar terwijl Biden daarbij focuste op corona, lachte Trump dat onderwerp weg. Hij had het over een complot van ‘Big Tech’ om de corruptie van zijn rivaal in de doofpot te steken.