Nooit eerder zo veel coronapatiënten in onze ziekenhuizen, 132 overlijdens in één dag

Nooit eerder lagen zoveel coronapatiënten in ons land in het ziekenhuis. Volgens de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano werden woensdag 5.924 bedden in onze ziekenhuizen bezet door Covid-patiënten. Dat zijn er meer dan op 6 april tijdens de eerste golf, toen sprake was van een recordaantal van 5.759 opgenomen patiënten.