Drie keer zoveel leerlingen besmet in maand tijd: “Verlengde herfstvakantie komt op juiste moment”

De coronacijfers in het onderwijs zijn de laatste tijd sterk gestegen en evolueren daarmee in de richting van het maatschappelijke niveau, al blijven ze tot nu toe wel lager. Dat blijkt uit een nieuwe update van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), zo meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts woensdagavond. Het merendeel van de besmettingen blijkt te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren.

De cijfers zijn ook in het onderwijs allesbehalve goed. In de periode van 12 tot 25 oktober werd bij 4.964 leerlingen en 1.612 personeelsleden in Vlaamse basis- en secundaire scholen een positieve test ...