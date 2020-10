Gemiste kans: Club Brugge mist koelbloedigheid tegen Lazio en raakt niet verder dan 1-1

Club Brugge is er woensdagavond niet in geslaagd om zijn tweede groepsmatch in de Champions League te winnen tegen een verzwakt Lazio. De Belgische landskampioen kwam al snel op achterstand, maar Vanaken maakte nog voor de rust vanop de stip gelijk. In de tweede helft kreeg Club Brugge een handvol grote doelkansen, maar het ontbrak aan koelbloedigheid in de zestien meter. Het bleef 1-1 en zo deelt Club de leiding met 4 op 6 de leiding met de Italianen.