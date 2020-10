Premier De Croo maakt komaf met de Vlaamse chaos

De strengere Vlaamse coronamaatregelen gaan dan toch twee dagen vroeger in dan de Vlaamse regering had aangekondigd. Met dank aan de federale regering én aan de burgemeesters die de regels op eigen houtje aan het invoeren waren. Maar premier Alexander De Croo (Open Vld) wil geen verdeeldheid, hij pleitte woensdagavond voor eenheid.

Dinsdagavond kondigde de Vlaamse regering aan dat de nieuwe coronamaatregelen pas vrijdagavond om 18 uur konden in gaan. De uitleg was dat er eerst tijd nodig was om goede besluiten te schrijven. Dat ...