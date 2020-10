Integraal: het ministerieel besluit met de verstrengde coronamaatregelen voor België

De strengere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zullen om middernacht ingaan. Dat blijkt uit het v (MB) dat opgesteld werd na overleg tussen de federale eerste minister en de verschillende minister-presidenten. Het MB werd woensdagavond gepubliceerd in het Staatsblad, meldt federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Eerste minister Alexander De Croo heeft woensdag overleg gepleegd met de verschillende minister-president om de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in de verschillende delen van het land te stroomlijnen.

Dat leidde tot de publicatie van een nieuw Ministerieel Besluit, dat al om middernacht ingaat. De maatregelen zullen in eerste instantie drie weken van kracht blijven, tot en met donderdag 19 november.

Ook de strengere Vlaamse maatregelen zijn integraal opgenomen in het MB, zo had Vlaams minister-president (N-VA) al aangekondigd. Oorspronkelijk zouden de strengere Vlaamse maatregelen nochtans pas vrijdagavond om 18 uur in werking treden.

Concreet houdt het nieuwe MB in dat reeks federale maatregelen verder wordt uitgebreid met enkele verstrengingen. Zo zal winkelen in heel België hoogstens nog samen met één andere persoon kunnen. Er geldt ook een maximum van dertig minuten per winkel.

De anderen nieuwe beperkingen hebben in de eerste plaats betrekking op de domeinen cultuur, sport, recreatie, feesten en evenementen. Zo zullen overal onder meerde casino’s, wellnesscentra, pretparken, binnenspeeltuinen, bowlingzalen, kermissen, jaarmarkten, zwembaden en bioscopen worden gesloten.

Huwelijken, begrafenissen, crematies en erediensten kunnen wel nog plaatsvinden, maar met hoogstens 40 personen.

Onder meer buitenspeeltuinen, bibliotheken en gebouwen voor erediensten mogen wel nog open blijven.

