Reporter wordt vlak voor live-uitzending uit onverwachte hoek aangevallen

Het leven van een verslaggever is niet altijd een pretje. Om informatie rechtstreeks in een nieuwsuitzending mee te geven, staan ze in weer en wind buiten of bevinden ze zich in benarde situaties. Maar zelfs als het mooi weer is en er rondom niks gebeurt, loert het gevaar om de hoek. Daar kan deze Australische reporter alvast van meespreken. Vlak voor zijn verslag over de versoepelingen van de coronamaatregelen in Australië live op antenne ging, werd hij vanuit de lucht aangevallen door een vogel. Tot grote hilariteit van de nieuwslezers.