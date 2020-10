Minister Vandenbroucke kan tranen amper bedwingen tijdens bezoek aan Luiks ziekenhuis

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) was woensdag erg aangedaan toen hij het CHC MontLégia ziekenhuis in Luik bezocht. De taferelen die hij daar zag, lieten hem niet onbewogen, zo bleek uit de persconferentie die hij na zijn bezoek gaf. “De patiënten lijden, de familie die men niet ziet, de enorme inspanningen...”, aldus de minister die met een krop in de keel het personeel van het ziekenhuis lauwerde. “Wat zij doen, is indrukwekkend.” Hij roept iedereen op voorzichtig te zijn. Ook in Terzake waarschuwde hij voor de toekomst.

“Er zijn vier voorspellingsmodellen. Die geven een beetje verschillende dingen, maar de gemeenschappelijke conclusie is dat vier weken streng zijn niet genoeg is. Deze modellen zeggen: dit soort maatregelen zeker acht weken.” Dat verklaarde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke woensdag in Terzake op Canvas.

“Daar wil ik nog geen conclusie uit trekken, behalve deze: we gaan dit lang moeten volhouden”, vervolgde Vandenbroucke. “Het is een marathon, dat gaat moeilijk zijn.”

Volgens de minister wordt er op de zware periode geanticipeerd met de al eerder aangekondigde investering in de werking van de huisartsen en met extra geld voor de ziekenhuizen. “Ik heb binnen de federale regering een principieel akkoord om nog eens met een extra schijf van financiële steun (voor de ziekenhuizen) te komen. We hebben al belangrijke steun gegeven. Enkele dagen geleden heb ik het besluit ondertekend dat de voorschotten die de voorbije maanden gegeven zijn definitief toekent.”

Daarnaast komt er een investering in geestelijke gezondheidszorg. “Veel mensen hebben het moeilijk. We mikken op een 1.500 extra psychologen die relatief snel aan de slag kunnen in de eerste lijn”, aldus de minister.