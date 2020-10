Nipte nederlaag van Oostende in Istanbul Champions League basketbal

Op de openingsspeeldag van poule H in de Champions League greep Filou Oostende nipt (79-74) naast een niet onverdiende overwinning. De kustploeg kon de geblesseerden Buysse (voet) en Bratanovic (heup) niet opstellen.

Oostende vatte het duel het best (6-12) aan maar met bommen reageerden de Turken kordaat: 14-12. Welsh tekende acht punten in het initiële kwart aan. Na 20-18 nam de thuisploeg steeds meer afstand. Bij 37-26 konden de Oostendenaars het verschil naar de rust (39-33) toe bijna halveren. De Turken kregen hun productie tot de rust uitsluitend van de basis-vijf. Vooral Garrette (21) en Oz (12) waren heel efficiënt en creatief.

Met bommen van Andrews duwde Darüssafaka de Belgen opnieuw van zich weg: 48-33. Dank zij twee bommen van Mwema klampte Oostende opnieuw aan: 48-41. Meer zelfs, Schwartz en Mwema dwongen Darüssafaka bij 53-49 tot een time-out. Aan het halfuur was er bij 56-53 niets beslist. Oostende voelde dat een zege mogelijk was. van der Vuurst tekende de aansluitingstreffer aan bij 61-60 maar de Turken, sterk in driepunters en heersers in de aanvallende rebounds, bouwden snel een nieuw kloofje van vier punten. Vlak voor het ingaan van de laatste minuut scoorde Jerrett een bevrijdende 74-68. Bommen van Troisfontaines en Mwema in die slotminuut verborgen het leed om de vele gemiste aanvallende rebounds niet. Welsh (16 punten, 9 rebounds) was de beste Oostendenaar.