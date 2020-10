Twee gewonden bij kop-staartaanrijding in Maaseik

Maaseik -

Woensdag rond 18.15 uur is een kop-staartaanrijding gebeurd op het kruispunt van de Diestersteenweg in Maaseik en de toegangsweg naar het Ziekenhuis Maas en Kempen. De brandweer van Maaseik werd opgeroepen om de inzittenden uit de auto te helpen. De brandweer moest ook de straat vrij maken. Door het ongeval moest de politie van de zone Maasland het verkeer beurtelings laten passeren over één rijvak. Het ongeval deed zich voor bij lichte neerslag. Twee personen werden met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.