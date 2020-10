Alexander De Croo richt zich tot de bevolking: “Kies voor elkaar, volg de regels”

Premier Alexander De Croo herhaalt dat de situatie in ons land dramatisch is. Hij zal vanavond maatregelen publiceren die ineens voor het hele land gelden en die vanaf middernacht in gaan.

“De opgang van het virus moet stoppen. De maatregelen zijn ingrijpend, over heel het grondgebied. We moeten onze fysieke contacten stoppen”, zegt De Croo. “We leggen het maatschappelijk deel van het leven stil en we gaan in een gedeeltelijke lockdown. Er moet eenheid en duidelijkheid zijn in alle provincies. Daarom zal de federale regering een besluit publiceren waarin dezelfde regels zullen staan voor heel het land.”

Te veel jongeren denken dat het virus niet over hen gaat. “Maar het gaat wel over hen. Het gaat over iedereen”, herhaalt De Croo. “Denk niet: mij overkomt het niet. Want het kan ons allemaal overkomen.”

“We gaan ook de handhaving aanscherpen. De keuzes die u maakt in uw privéleven zijn ook morele keuzes. Keuzes waarin u beslist over leven en dood. Kies voor de gezondheid van de mensen rond u en uw eigen gezondheid. Het is tijd dat iedereen de regels volgt want anders gaat de zorg het niet aan kunnen.”

We zullen pas kunnen versoepelen als we de situatie weer veilig is, zegt de premier nog. “Versoepelen zal pas kunnen als het weer veilig is. Te vroeg lossen maakt problemen enkel groter en zorgt voor een loodzware opdracht voor het zorgpersoneel.”

“Op dit kritieke moment moeten we elkaar vasthouden. Als een team van 11 miljoen staan we sterker. We leggen ons lot in elkaars handen. We zijn een team van 11 miljoen, en elk lid van het team is belangrijk. Om het virus te verslaan hebben we iedereen nodig. Zorg voor uzelf en voor elkaar.”