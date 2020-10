Coronamaatregelen mokerslag voor Lommels cultuurcentrum dat na 16 maanden deuren zou heropenen

Lommel -

De Vlaamse regering besloot gisterenavond om alle cultuurhuizen in Vlaanderen voor onbepaalde duur te sluiten. Dit om een verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. De sluiting is een mokerslag voor de reeds zwaargetroffen cultuursector. Ook voor cultureel centrum De Adelberg in Lommel komt de sluiting hard aan. Na 16 maanden verbouwingswerken zou de vernieuwde Adelberg morgen officieel de deuren heropenen. Wat een feestelijk moment had moeten zijn, is nu een opening in mineur.