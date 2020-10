Donderdagavond openbare gemeenteraad op computer

Gemeenteraadsvoorzitter Jordi Boulet (N-VA) : “De twee laatste gemeenteraden zijn samengekomen in de grote zaal van Ter Kommen. Daar zouden we ook nu kunnen vergaderen op veilige fysieke afstand. Maar burgemeester Raskin en ik vinden dat we in deze Coronatijden aan de bevolking het goede voorbeeld moeten geven. We kunnen de gemeenteraad laten doorgaan en elk raadslid kan zijn zeg hebben, maar we moeten elkaar daarom niet fysiek opzoeken”.

Burgemeester Raskin (VLD+): “De openbaarheid van de gemeenteraad is gegarandeerd. Iedereen kan thuis of waar hij is de gemeenteraad op een computer volgen. Het is niet nodig dat je daarvoor speciale programma's op je toestel hebt staan. Gewoon het juiste webadres intikken volstaat”.

De gemeenteraad kan je volgen via de website : https://www.youtube.com/watch?v=SAPAk5lbv08&feature=youtu.be