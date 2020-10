Leopoldsburg -

De 27-jarige kleuterjuf, Shana Coudijzer, uit Peer heeft een prentenboek bedacht over corona. Ze kreeg heel wat vragen van de kleuters zelf, maar ook van de ouders om iets te doen rond de coronacrisis en om het bespreekbaar te maken. Het verhaaltje gaat over het virus dat in de vacht van een vleermuis woont en gaat verhuizen met zijn familie, maar onderweg raken ze elkaar kwijt.