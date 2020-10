Roglic nadert na heerlijk duel in Vuelta weer tot op 13 seconden van leider Carapaz: “Ik koerste op instinct”

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft zijn negende overwinning van het seizoen beet, zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Bovendien nadert hij in het klassement, de Sloveen is nu tweede, op 13 seconden van Richard Carapaz.

“Ik deed deze klim voor het eerst in mijn carrière”, reageerde Roglic. “Ik wist dus niet zo goed wat ik kon verwachten. Het was een zware klim, die ik alleen kende van het roadbook. Ik wist wel dat je met zo’n klim moet aanvallen om te winnen en dat deed ik. Ik koerste op instinct, voelde me goed en elke kans die er is om te winnen, wil ik grijpen. Ik win wel graag (lacht). Ik had gelukkig de benen ook om het af te maken. Het is ook leuk om wat tijd terug te nemen, zeker en vast, dat ga ik niet ontkennen, maar winnen doet zeker deugd.”

Roglic verloor zondag bijna driekwart minuut zondag. “Dit zie ik niet als een revanche. Ik ben gewoon blij dat ik vandaag de benen had om het verschil te maken en de rit te winnen. Al na de rit van zondag heb ik toegegeven dat we een fout hebben gemaakt en ik te veel energie verspilde om terug te komen in het peloton. Ik miste in de slotkilometers gewoon de kracht om nog mee te doen. Vandaag is een andere dag, een andere rit en ik had goede benen.”

“Als Carapaz aanvalt, moet ik gewoon mee zijn. Hij is enorm sterk, won al de Giro en hij is de kopman van Ineos. Die moet ik volgen als ik kan. Het ziet er nu goed uit voor mij, ik schuif een beetje op, maar er komt nog zware kost. Donderdag en vrijdag zijn iets meer vlakke etappes, maar het weekend wordt lastig. Ik bekijk het dag per dag en ga mijn best blijven doen en dan zien we wel hoe ver ik geraak.”

Carapaz: “Dit duel motiveert me”

Carapaz zag zijn voorsprong van een halve minuut op PRoglic dus terugvallen naar 13 seconden. “Dit duel motiveert me”, aldus de Ecuadoriaan.

“Het was een zeer boeiende etappe. Movistar hield het tempo strak, op het einde waren we nog met een paar renners die overbleven. Ik heb een sterke Roglic gezien, ik verlies tijd, maar ik doe nog altijd mee. Om eerlijk te zijn dit is een leuk duel en het motiveert me, want dit zorgt voor een spannende wedstrijd.”

“Dat is niet alleen fijn voor de fans, maar ook voor ons. We koersen echt op een heel hoog niveau. Deze rit ligt nu achter ons en het ziet er naar uit dat de komende twee dagen iets rustiger zullen zijn voor de klassementsrenners, alhoewel, in de koers weet je natuurlijk nooit wat er kan gebeuren.”

