CD&V-Groen wil dat gemeente subsidieprojecten indient voor fietspaden

Zonhoven -

“Groot is onze verbazing dat ons gemeentebestuur - dat volgens het beleidsplan wil inzetten op fietspaden - geen enkel project heeft ingediend om subsidies te krijgen”, zegt Dominic Tholen van oppositiepartij CD&V-Groen. “Nochtans financiert de provincie via het Provinciaal Functioneel Fietsbeleid 2020-2025 de aanleg van fietspaden voor 90 procent.” Volgens schepen Frederick Vandeput (Open Vld) zijn de dossiers waaraan de gemeente momenteel werkt nog niet in de fase waarbij een subsidieaanvraag mogelijk is. “We zetten wel sterk in op de aanleg van fietspaden. Er komen straks voor 20 kilometer extra fietspaden bij.”