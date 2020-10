Sportdienst wil kinderen toch laten genieten van Halloween

Kinrooi - Dit jaar zal Halloween er net iets anders uitzien. Van deur tot deur gaan en grabbelen in de snoepkom is jammer genoeg niet mogelijk.

In Kinrooi wil men de Halloweentraditie toch in ere houden. Je kan er vanaf komend weekend tot 11 november op pad met de Griezelkaart. De bedoeling is om alle vampiers, skeletten, pompoenen, heksen en spinnen te tellen die je op je griezelwandeling tegenkomt. “We vragen de Kinrooienaren dan ook om in deze periode zo veel mogelijk griezelfiguren achter je raam of in je voortuin te plaatsen”, klinkt het bij de sportdienst. Op de website van de gemeente kan je trouwens enkele heel leuke kleurplaten downloaden.” Deelnemers die een leuke foto van hun griezelwandeling posten op Facebook of Instagram met de hashtag #griezeltellen maken kans op één van de tien sportpakketten ter waarde van 100 euro. De winnaars worden op vrijdag 13 november gekozen uit alle inzendingen. Alle info op kinrooi.be.