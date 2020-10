Het hof van beroep heeft op 22 oktober de Belgische staat veroordeeld tot de betaling van miljoenen aan de meer dan 300 omwonenden van baan 02/20 op Brussels Airport. Reden is dat de staat sinds 2004 het gebruik van de verkorte baan toestaat, terwijl die tot dan een nevenfunctie had.

Het bedrag is gebaseerd op een schatting van de vereniging Wake-up Crainhem, uitgaande van de bedragen genoemd in het arrest. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Uit een lezing van het arrest ...