“Normaal gezien zou deze week een meteropnemer bij u op bezoek komen, maar vanwege het coronavirus vragen we u de stand van de elektriciteitsmeter op dit kaartje te noteren en aan het raam te hangen”. Die vreemde boodschap kregen Fluvius-klanten deze week in de bus.

Klanten van Fluvius vroegen zich op Facebook af of de netbeheerder misschien nog nooit van internet, e-mail of telefoon had gehoord. Heel wat mensen van de Facebookgroep ‘Ge Zijt van Diepenbeek maakten ...