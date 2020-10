Coronabesmettingen nemen af bij Waasland-Beveren

Tamelijk goed nieuws op de Freethiel vandaag: de coronabesmettingen nemen af. Waasland-Beveren zag haar jongste twee wedstrijden uitgesteld worden na een resem coronabesmettingen op de club. Op het piekmoment waren er maar liefst negentien besmette personen op de Freethiel. De club besliste afgelopen week om in een minilockdown te gaan. Lees: de spelers en staf meden alle contact, de medewerkers werkten van thuis uit.

“Sinds maandag wordt er getraind met social distancing, enkel met de personen die negatief testten uiteraard”, laat Waasland-Beveren weten. “Het was de eerste ‘groepstraining’ sinds 13 oktober. Na die lockdown bij Waasland-Beveren merkten we gelukkig een dalende trend op qua besmettingen, het is nu zaak om die trend aan te houden. We werken nu verder richting de volgende competitiewedstrijd, zelfs met een trainingsachterstand.”

Morgen staat er opnieuw een nieuwe test op het programma, zoals ook voorgeschreven staat in het protocol van de Pro League. De resultaten worden vrijdag, ten laatste zaterdag op de club verwacht. Waasland-Beveren speelt zondagavond om 20u45 thuis tegen AA Gent.