Ook personeel kinderopvang en jeugdhulp nu prioritair getest

De interministeriële conferentie volksgezondheid heeft woensdagochtend ook de teststrategie verfijnd. Dat meldt Vlaams minister Wouter Beke. Niet alleen het zorgpersoneel, maar ook medewerkers van de kinderopvang, de thuis- en gezinszorg, de jeugdhulpvoorzieningen en ondersteuningsvormen voor personen met een handicap zullen prioritair worden getest. Dat betekent dat ze ook getest worden zonder symptomen bij hoogrisicocontacten.

Beke laat voorts weten dat er in de tweede golf minder gebruik zal worden gemaakt van schakelzorgcentra. “De situatie is nu verschillend omdat er tijdens de lente een behoorlijke reserve aan thuisverpleging en thuisverzorgenden was die kon ingezet worden in de schakelzorgcentra. Dit ligt nu moeilijker, waardoor er in eerste instantie naar bestaande structuren wordt gekeken: de erkende centra voor herstelverblijf en de revalidatieziekenhuizen.”

Voor de versterking van het zorg- en welzijnspersoneel werd het platform Help de helpers opgericht. Daarop zijn al 431 organisaties actief, die in totaal 1.071 jobs hebben gepost. Er zijn 1.836 actieve kandidaten om jobs in te vullen.