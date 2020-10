Star Wars -fans hebben intussen hun eigen kalender. Zo was het maandag de eerste (van negen) Mando Monday, waarop Disney een eerste lading nieuwe merchandising lanceerde. Dé perfecte start van de week waarin het tweede seizoen van The Mandalorian uitkomt.

In Amerika hebben ze er bijna een jaar op moeten wachten, terwijl wij in België na de acht hoofdstukken van het eerste seizoen meteen verder kunnen kijken. Vrijdag ging het tweede seizoen van The Mandalorian ...