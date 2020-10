Mondmaskerplicht op kerkhoven

Heers - Vanaf vandaag geldt er een mondmaskerplicht op alle kerkhoven in de gemeente.

“Zondag is het Allerheiligen, dus doen heel wat inwoners deze week hun best om de graven netjes te maken”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “We willen vermijden dat mensen op de kerkhoven met elkaar in contact komen zonder mondmasker. Daarom hebben het college en de lokale veiligheidscel beslist om een mondmaskerplicht op te leggen, zonder einddatum. We vragen ook aan de inwoners om te allen tijde de sociale afstand te respecteren. En indien het zondag druk is op het kerkhof, kom je best op een later tijdstip terug.”

FrMi