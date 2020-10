Minister De Sutter overlegt met telecomsector voor opschorting downloadlimieten

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) gaat met de telecomoperatoren overleggen over de tijdelijke opschorting van de downloadlimieten. Dat moet de vele telewerkers en thuisstudenten de kans geven om thuis vlot online te werken.

Zowat alle regeringen in ons land beslisten de afgelopen weken en dagen om telewerk nog meer aan te moedigen om de coronabesmettingen zoveel mogelijk in te dijken. Tegelijkertijd zitten steeds meer studenten in het hoger onderwijs noodgedwongen vaker thuis les te volgen, en dat dreigt ook voor veel leerlingen in het secundair onderwijs het geval te worden.

Voor veel gezinnen zonder grote datalimiet en snelle internetverbinding is het echter niet evident om met z’n allen de hele dag aan de computer of tablet te zitten. Test Aankoop vraagt de telecomoperatoren daarom om de downloadlimieten van vaste en mobiele internetverbindingen tijdelijk op te schorten. “Digitale solidariteit”, noemt de consumentenorganisatie dat in een brief die ze aan de operatoren bezorgt.

Minister van Telecom Petra De Sutter gaat daarover nu in gesprek met de telecomoperatoren, kondigt ze aan. “Kinderen die thuis les volgen, of mensen die telewerken, moeten dat in zo goed mogelijke omstandigheden kunnen doen”, vindt de Groen-vicepremier. “De telecomoperatoren zijn van cruciaal belang in deze periode, net zoals ze dat waren tijdens de lockdown dit voorjaar. Zij kunnen er mee voor zorgen dat kwetsbare families deze periode makkelijker zonder kleerscheuren door geraken en dat geen enkele leerlingen achterstand oploopt omdat de technologie niet mee wil.”