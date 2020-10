Verstrengde coronamaatregelen gaan in om middernacht

Bocholt - De nieuwe Vlaamse coronamaatregelen zullen dan toch vroeger ingaan, namelijk vanaf middernacht. Burgemeester Stijn Van Baelen had eerder deze week een oproep gedaan aan het Bocholter verenigingsleven en de sportclubs om hun activiteiten op on hold te zetten. Verder geldt er een mondmaskerplicht op drukke plaatsen en op de kerkhoven.

Zo blijven het samenscholingsverbod en de nachtklok geldig. De nachtklok wordt niet vervroegd en blijft geldig van middernacht tot 5 uur ‘s ochtends. Evenementen inclusief kermissen, kerstmarkten, winterdorpen, schaatsbanen kunnen niet meer doorgaan, er is een uitzondering voor de wekelijkse markten. Bij huwelijken en begrafenissen zullen voortaan nog maximaal 40 mensen aanwezig mogen zijn. Winkelen blijft mogelijk, maar maximaal met twee personen. Er moet maximaal ingezet worden op telewerken. Fitnesscentra, zwembaden, bioscopen en de bowling gaan dicht. Wie ouder is dan 12 jaar mag enkel nog outdoor sporten, in beperkte groep. Cultuurhuizen moeten de deuren sluiten. Enkel bibliotheken blijven open. Alle jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar worden stopgezet; jeugd- en sportkampen voor -12-jarigen zijn wel nog toegelaten (zonder overnachting). Bewoners van een woon-zorgcentrum mogen, net als iedereen, 1 ‘knuffelcontact’ hebben. Daarnaast mogen ze 1 extra contact hebben per twee weken. Mantelzorgers kunnen in het woon-zorgcentrum blijven slapen. Controleurs van De Lijn zullen gas-boetes mogen uitschrijven