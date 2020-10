Oudsbergen past verstrengde maatregelen meteen toe

Oudsbergen - De gemeente Oudsbergen wacht niet tot vrijdag 18 uur om de verstrengde coronamaatregelen te laten ingaan. “ We passen de verstrengde maatregelen al vanaf vandaag toe”, zegt burgemeester Lode Ceyssens.

Nadat de Vlaamse maatregelen werden bekendgemaakt heeft het gemeentebestuur meteen een versnelling hoger geschakeld. “Tijdens een crisisoverleg is besloten om niet te wachten tot vrijdag met deze maatregelen in te voeren. Onze culturele centra en sporthallen gaan dicht, behalve voor activiteiten voor -12-jarigen. Je kan geen tickets meer kopen, je inschrijven voor workshops of zalen reserveren kan ook niet meer”, zegt burgemeester Ceyssens. Wie al tickets heeft gekocht of lokalen heeft geserveerd voor activiteiten die geannuleerd worden, wordt door de medewerkers persoonlijk gecontacteerd voor een oplossing.

Oudsbergen heeft ook een oplossing voor opvang tijdens de verlengde herfstvakantie. “Enkel voor ouders die niet kunnen telewerken. Als ze actief zijn in de zorg, industrie of onderhoud, kunnen ze hun kinderen inschrijven voor de noodopvang op 9 en 10 november”, zegt burgemeester Ceyssens. Bijwonen van een burgerlijk huwelijk kan wegens de beperkte capaciteit in de trouwzalen enkel door het bruidspaar, hun ouders en getuigen.

Voor de gemeentelijke ambtenaren verandert er weinig. “Al sinds maart zetten we vol in op thuiswerk. In onze gemeentehuizen is er een minimale bezetting aanwezig om inwoners op afspraak te ontvangen. Alle andere administratieve medewerkers doen aan telewerk”, besluit burgemeester Ceyssens.

Alle info over de nieuwe maatregelen is terug te vinden op https://www.oudsbergen.be/nieuwe-coronamaatregelen-oudsbergen.