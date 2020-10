Ook eerstejaars niet meer welkom bij KU Leuven en VUB

Allemaal samen in een aula, dat zal even niet meer kunnen. Foto: KU Leuven

Van 31 oktober tot en met 11 november zal de KU Leuven al haar onderwijsactiviteiten online organiseren, ook voor de eerstejaars. Practica voor enkele zorgopleidingen kunnen wel nog. VUB gaat nog een stap verder en organiseert geen enkele activiteit meer op de campus.

LEES OOK. UHasselt vanaf 1 november in code rood, ook eerstejaars moeten thuis blijven

Naar aanleiding van de beslissingen die de Vlaamse overheid dinsdagavond genomen heeft, passen zowel de KU Leuven en VUB hun onderwijsactiviteiten aan. De nieuwe regelingen gaan in vanaf 31 oktober en lopen alvast tot en met 11 november.

Bij de KU Leuven wordt alles online georganiseerd, op practica en vaardigheidstrainingen voor enkele zorgopleidingen na. “Op drie dagen tijd vier keer van koers veranderen valt zwaar, zowel voor onze medewerkers als voor onze studenten”, zegt rector Luc Sels. “Maar wat moet, moet natuurlijk. We hopen dat deze onderbreking van fysieke contacten de kentering kan brengen waar de hele maatschappij zo naar snakt. Maar ook voor het onderwijs is een situatie als deze natuurlijk niet lang houdbaar, want er zijn heel wat onderwijsactiviteiten die niet online georganiseerd kunnen worden.”

Voor een aantal opleidingen zullen er wel uitzonderingen gelden. Het gaat dan om de opleidingen geneeskunde, verpleegkunde, vroedkunde, tandheelkunde en kinesitherapie. “Gezien hun essentiële rol in de huidige gezondheidscrisis zullen practica en vaardigheidstrainingen wel nog kunnen voor deze opleidingen”, aldus Sels.

Eerder deze week communiceerde de Leuvense universiteit nog over nieuwe maatregelen waarbij fysiek onderwijs nog mogelijk zou blijven voor eerstejaarsstudenten. Die regeling wordt nu uitgesteld, en zal ten vroegste ingaan op 12 november.

Uitzondering

De VUB zal geen enkele activiteit meer organiseren. De maatregel van de Vlaamse regering heeft gevolgen voor de practica en labs, want die gaan niet meer door en kunnen niet digitaal gevolgd worden. De Vlaamse ministerraad van aanstaande vrijdag kan hier wel nog uitzonderingen op bepalen.

De VUB doet een oproep aan haar kotstudenten en vraagt hen een duidelijke keuze te maken: op kot blijven of naar huis gaan in de periode waarin geen fysieke lessen gegeven worden. Tussen kot en thuis reizen vergroot enkel het besmettingsrisico door contact te hebben met verschillende bubbels.