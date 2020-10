Strengere maatregelen gaan toch in om middernacht, na dag van welles-nietes

De nieuwe Vlaamse coronamaatregelen zullen dan toch vroeger ingaan dan vrijdag: namelijk vandaag vanaf middernacht.

Om dat mogelijk te maken was een aanpassing nodig van het federale ministerieel besluit (MB) over de coronaregels in ons land. Dat is intussen gebeurd: om 18 uur zal dat MB worden gepubliceerd, waardoor de maatregelen vanaf middernacht van kracht zullen zijn. Dat tweet minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

“Het nieuwe Ministerieel Besluit dat oplijst en actualiseert welke regels voor het hele land gelden, wordt in de vooravond in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De maatregelen gaan in om middernacht”, klinkt het.

? Het nieuwe Ministerieel Besluit dat oplijst en actualiseert welke regels voor het hele land gelden, wordt in de vooravond in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De maatregelen gaan in om middernacht. #hetviruswachtniet #samentegencorona — Annelies Verlinden (@AnneliesVerlind) October 28, 2020

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zei daarstraks nog in het Vlaams Parlement dat er over dat MB nog consensus werd gezocht met de andere regeringsleiders van het land, maar dat het wat hem betreft “zo rap mogelijk” in orde zou komen. Nochtans gingen de maatregelen pas vrijdag ingaan, meldde Jambon gisteren.

Voor veel burgemeesters én virologen was dat echter te veel getreuzel. Zo beslisten onder andere Houthalen-Helchteren en Sint-Truiden al dat om de regels versneld te laten ingaan.

Dat stootte dan weer op onbegrip bij Steven Vandeput, N-VA-burgemeester in Hasselt. “De afspraak was: voor iedereen vanaf vrijdag dezelfde regels”, sneerde hij vanmiddag.

