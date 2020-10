Dilsen-Stokkem -

De politie Maasland plukte dinsdag om 16.45 uur op de Rijksweg in Dilsen een Mercedes E-klasse zonder kenteken uit het verkeer. Achter het stuur zat een zestienjarige bestuurder. Hij had geen rijbewijs en reed rond met een wagen die niet verzekerd noch gekeurd was. De politie liet de auto takelen en stelde ook nog een pv op voor de vader omdat hij de auto aan iemand zonder rijbewijs had toevertrouwd.