Burgemeester Bart De Wever wacht niet op Jan Jambon: Antwerpen verstrengt donderdag al

Ook de kerstperiode in Antwerpen zal er dit jaar een in mineur zijn, zonder kerstmarkt. Foto: Joris Herregods

Alle Antwerpse musea en cultuurcentra sluiten vanaf morgen, donderdag de deuren, conform de coronamaatregelen van de Vlaamse regering. Ook valt er definitief een doek over de kerstmarkt en het eindejaarsvuurwerk in de stad. Dat heeft de stedelijke crisiscel, onder leiding van burgemeester Bart De Wever woensdag beslist.

De stedelijke crisiscel van Antwerpen kwam woensdag bijeen in navolging van de coronamaatregelen die de Vlaamse regering dinsdag afgekondigd heeft. Aan deze stedelijke crisiscel namen de burgemeester, de schepen voor onderwijs en jeugd, de lokale veiligheidsdiensten en stedelijke experts deel. Er werd beslist om de zaken waarvoor de stad zelf rechtstreeks bevoegd is af te stemmen op de Vlaamse maatregelen.

Cultuur en sport

Alle stedelijke infrastructuur voor sport en cultuur – zoals zwembaden, sporthallen, musea en cultuurcentra – moeten sluiten vanaf donderdag 29 oktober.

Alleen scholen die tijdens lessen in het kader van de geldende coronamaatregelen gebruik moeten maken van stedelijke sportinfrastructuur, zullen dat nog kunnen op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober.

Alle Antwerpse musea, waaronder ook het MAS, sluiten vanaf donderdag de deuren. Foto: rr

Evenementen

De stad wacht de hogere regelgeving af maar gaat er van uit dat vanaf vrijdagavond geen enkel evenement zal mogen plaatsvinden. Alle lopende aanvragen en toelatingen voor de komende periode (van vrijdagavond tot minstens 19 november of zolang de hogere regelgeving dat bepaalt) zullen dus worden geannuleerd.

Woensdagmiddag maakte de organisatie van De Grote Schijn in het Rivierenhof bekend dat het audiovisuele spektakel, dat normaal gezien, vrijdag had moeten beginnen, niet zal doorgaan.

De eindejaarsevenementen van de stad zullen zoals eerder gecommuniceerd in een minimale vorm doorgaan, met de focus op sfeerverlichting en –beleving. De crisiscel heeft daarnaast wel finaal beslist om de kerstmarkt en het eindejaarsvuurwerk te annuleren.

Onderwijs en jeugd

Vanzelfsprekend volgt er ook in Antwerpen een verlengde herfstvakantie, tot en met woensdag 11 november. Er wordt om de bijkomende vakantiedagen op maandag 9 en dinsdag 10 november te overbruggen buitenschoolse opvang voor -12-jarigen voorzien in samenwerkingen met huidige partners. Voor de -12-jarige kinderen van zorgpersoneel zal de stad maximaal capaciteit voorzien om de bijkomende vakantiedagen op maandag 9 en dinsdag 10 november te overbruggen.

Voor het jeugd(welzijns)werk voor kinderen vanaf 12 jaar is de komende periode een uitdaging. Jeugdwerkorganisaties zetten zich hard in om ook tijdens de herfstvakantie maximaal en binnen de geldende regels een aanbod aan Antwerpse jongeren te doen. Dat kan digitaal gebeuren, of binnen het strikte kader dat de minister van Jeugd heeft opgesteld. Het jeugdwerk voor -12-jarigen kan gewoon doorgaan.