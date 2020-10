Jan Jambon sluit snellere invoering van sommige coronamaatregelen niet uit

Vlaams minister-president Jan Jambon sluit niet uit dat bepaalde verstrengde coronamaatregelen sneller worden ingevoerd dan vrijdag 18 uur. Het gaat dan met name om de coronamaatregelen waarover hij samen met de andere regio’s consensus zoekt.

Als die consensus er over bepaalde maatregelen is, kunnen die wat Jambon betreft “zo rap mogelijk” ingevoerd worden en kunnen ze versneld worden “ten opzichte van wat werd aangekondigd”. Dat heeft Jambon gezegd in het Vlaams Parlement, dat een actualiteitsdebat houdt over de verstrengde coronamaatregelen.

Als er maatregelen zouden zijn, waarover geen overeenstemming kan gevonden worden met de andere regio’s, dan kan de Vlaamse regering nog altijd aan de gouverneurs vragen om een gouverneursbesluit te nemen, meent Jambon.

Dat er intussen verschillende lokale overheden de maatregelen versneld invoeren, vindt Jambon ook “prima”. “Dat is geen uitholling van waar wij mee bezig zijn. Ik roep mensen zelf al op om vanaf vandaag minder contacten te hebben”, aldus nog Jambon.

