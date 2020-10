Diest -

Een patrouille van de politiezone Demerdal betrapte woensdagochtend rond 0.30 uur een 39-jarige bestuurder die geen rijbewijs kon voorleggen en spontaan verklaarde dat dit eerder al ingetrokken is. De man was ook onder invloed van verdovende middelen. Hij kreeg ook een proces-verbaal voor het negeren van de avondklok. De politie heeft zijn auto laten afslepen waardoor hij ook de berger zal moeten betalen. Hij zal zich later ook voor de politierechter moeten verantwoorden.