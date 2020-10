Basket Vlaanderen zet ook jeugdcompetities U12 tijdelijk stop

Basket Vlaanderen zet met onmiddellijke ingang en al minstens tot 11 november ook de jeugdcompetities bij de U12 stop, zo maakte de Vlaamse basketfederatie woensdag bekend in een persmededeling. Trainingen mogen wel nog doorgaan.

Basket Vlaanderen gaat daarmee een stap verder dan de door de Vlaamse overheid opgelegde maatregelen, die vanaf vrijdag ingaan. Zo worden alle indoor sportactiviteiten voor wie ouder is dan 12 jaar aan banden gelegd, maar voor jongeren onder de 12 jaar zijn er geen beperkingen.

“Onze doelstelling is contacten tussen (sport)bubbels ook voor de jongere basketbalspelers te vermijden. De verplaatsingen, het gegeven dat kleedkamers, douches en cafetaria’s gesloten zijn, nemen we ook mee in deze redenering, zonder uit het oog te verliezen dat gezondheid steeds primeert”, klinkt het in de mededeling.

Trainen kan wel

Voor de Vlaamse federatie primeren trainingen op wedstrijden van de U12. Het is aan de clubs om te beslissen of die trainingen al dan niet kunnen doorgaan. “Wat trainingen voor U12 en jongere leeftijden betreft, wijzen we er op dat er meer mogelijkheden zijn. Men kan trainen in de bubbel, in gecontroleerde en veilige omstandigheden, met beperkte verplaatsingen en tijdsinvestering van ouders; en omkleden en douchen kan thuis. Alle sporten vragen intussen om de sportinfrastructuren open te houden. We mogen niet uit het oog verliezen dat het spelplezier van de kinderen op het terrein echt wel belangrijk is.”