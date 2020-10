Kritiek op maatregelen: te weinig en te laat, systeem huisartsen stort nu al in elkaar

"Too little, too late". Zo reageren de huisartsen op de maatregelen van de Vlaamse regering. De eerstelijnszorg - want dat is het netwerk van de huisartsen - is aan het instorten.

Huisartsen vallen ziek uit, testen zelf Covid-positief. Andere collega's stoppen ermee of zitten thuis met een burn-out. De malaise is algemeen en is typerend voor vele Limburgse dokterspraktijken, waar collega's het niet meer zien zitten door de vele overuren en patiënten met coronaklachten. En dan moet het ergste nog komen. Want de tanker gaat pas echt zinken als ons ziekenhuissysteem het begeeft. Over 10 dagen kan het al zover zijn. In de ziekenhuizen moeten dan verscheurende keuzes gemaakt worden: wie men in leven houdt, en wie niet.