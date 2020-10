Ace & Tate gaat tweedehandsbrillen verkopen

Het Nederlandse brillenmerk Ace & Tate, dat in ons land ook negen winkels telt, start met Reframe. Dat is een project waarbij oude brillen worden ingezameld en tweedehands worden verkocht via bepaalde shops en de app Depop. Er worden via die weg ook stopgezette monturen aangeboden.

Ben je jouw oude bril van Ace & Tate beu? Dan kun je die voortaan binnenbrengen in de winkel en krijg je in ruil een waardebon van tien euro. Die ingezamelde brillen komen vervolgens niet op het stort terecht, maar krijgen via geselecteerde winkelpunten en Depop een tweede leven. Dat laatste is een app en online platform waarop mensen hun tweedehandsspullen kunnen aanbieden. Volgens de Nederlandse optiekketen is Reframe het eerste circulaire initiatief voor brillen.

Natuurlijk worden de brillen niet zomaar meteen verkocht. Eerst worden ze grondig gereinigd en gepolijst. Zwaar beschadigde monturen komen bovendien niet in aanmerking. Ace & Tate slaat deze weg in omdat het zo de brillenindustrie duurzamer wil maken. Plastic is namelijk de grondstof bij uitstek voor monturen en meestal worden die niet gerecycleerd.

Het Nederlandse brillenmerk is daarmee een van de zovele spelers die de laatste maanden aankondigden in te zullen zetten op tweedehands. Zo lanceerde Zalando een platform voor pre-owned kleding, introduceerde H&M Group een dergelijk initiatief en sprongen ook grote modehuizen als Burberry, Gucci en Stella McCartney op de kar. Die drie laatste doen dat via The RealReal.