Tweede coronagolf overtreft eerste golf in voorzieningen voor mensen met handicap

In de sector van voorzieningen voor mensen met een handicap bereikt het aantal uitbraken en personeelsuitval stilaan een alarmpeil. De voorbije week registreerde het Vlaams Welzijnsverbond 32 voorzieningen met een uitbraak, waarvan veertien grote uitbraken. Daarmee is de tweede coronagolf voor de gehandicaptensector zwaarder dan de eerste in maart.