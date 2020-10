‘t Nuije Normaal brengt muziek in het dialect, met een boodschap

Het muzikale drietal ‘t Nuije Normaal uit Lanaken brengt als familiebandje Limburgse dialectmuziek met een knipoog naar de actualiteit. “Met de song ‘t Nuije normaal … is nit normaal doelen we op de coronamaatregelen die ons leven momenteel beheersen”, aldus de Maaslandse artiesten.

De muziek zit diep in de genen van zanger Ivan, zijn papa Bert en nonkel Freddy. “Wekelijks spelen in de kelder, waar we al 25 jaar nieuwe nummers bedenken. Na een lange stilte, hebben we twee jaar geleden ...