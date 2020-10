EK-kwalificatiewedstrijden van Red Wolves gaan niet door: “Zou onverantwoord zijn”

De EK-kwalificatiewedstrijden van de Belgische nationale mannenhandbalploeg van komende week donderdag op bezoek bij Frankrijk in Chambéry en de thuiswedstrijd van komende week zaterdag tegen Servië in Hasselt zijn door de Europese Handbalfederatie EHF vanwege de coronacrisis uitgesteld, zo maakte de Belgische Handbalbond KBHB woensdag bekend. Voor beide wedstrijden wordt een nieuwe datum gezocht.

“Uiteraard hadden we veel liever de geplande interlands van volgende week gewoon gespeeld, maar gezien de huidige toestand in ons land was dat niet mogelijk en zou het bovendien onverantwoord geweest zijn”, zegt Jean-François Hannosset, voorzitter van de KBHB.

“Ik ben tevreden dat de EHF de kritieke situatie waarin we ons bevinden juist heeft ingeschat en adequaat heeft gereageerd. Net zoals wij stellen ook zij de nationale volksgezondheid en die van onze spelers en staf prioritair. Ik ben hen daar dankbaar voor. Het vraagt moed om zo’n beslissing te nemen.”

De Red Wolves zijn voor de kwalificaties voor het EK handbal 2022 ingedeeld in een groep met Frankrijk, Servië en Griekenland. De eerste twee van de groep en de beste vier derdes over de acht groepen plaatsen zich voor de eindronde in Hongarije en Slovakije (13-30 januari).